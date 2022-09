Tot mit 59 Jahren : Kulthit, Kriminalität, Kinder – so turbulent war das Leben von Rapper Coolio

Am Mittwoch ist der «Gangsta’s Paradise»-Interpret überraschend gestorben. Der Rapper hatte ein bewegendes Leben zwischen Erfolg, Gesetzesverstössen und Familienleben.

Der Rapper besuchte laut TMZ.com am Mittwoch einen Freund in dessen Wohnung. Er habe ins Badezimmer gewollt – als er dieses nach einiger Zeit noch immer nicht verlassen habe, habe der Freund ihn schliesslich leblos auf dem Badezimmerboden vorgefunden.

Trauer in der Musikbranche: Rapper Coolio ist tot.

Coolio galt im Hip-Hop als einer der grössten Stars der 90er-Jahre. Der Rapper mit dem bürgerlichen Namen Artis Leon Ivey Jr. wurde 1963 in Monessen im US-Staat Pennsylvania geboren und zog später nach Compton, einem Vorort von Los Angeles. Weil seine Mutter die Stadt für zu gefährlich hielt, schickte sie ihren Sohn in dessen Jugendzeit für eine Weile in den Norden Kaliforniens.