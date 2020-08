XXL-Food

Kultige Gastro-Kette aus New York expandiert in die Deutschweiz

Überdimensionale Burger und Milkshakes sind ihr Markenzeichen: Nun kommt die US-Fastfood-Kette Black Tap in die grossen Schweizer Städte.

Die erste Filiale eröffnete 2015 in New York.

Milkshakes, reich an Deko, reich an Kalorien. Dafür ist die Gastro-Kette Black Tap aus New York bekannt.

Das Merkmal der Burgerkette «Black Tap» aus New York: imposant angerichtete Milkshakes und genenerell die überdimensionierten Portionen. Begonnen hat alles vor fünf Jahren im New Yorker Soho-Viertel mit der Eröffnung des ersten kleinen Lokals. Mittlerweile besitzt «Black Tap» weltweit 18 Filialen.

Seit 2017 gibt es die XXL-Speisen auch in Genf. «Der Erfolg hat sich rasch eingestellt, daher ist der logische nächste Schritt, in andere Schweizer Städte zu expandieren», so Lorenz Hagenbüchle, Franchisenehmer in der Schweiz, gegenüber CH Media. Bis Ende 2021 rechnet der 37-jährige mit vier Standorten in der Schweiz. Nach Genf sind weitere Filialen in Zürich, Basel und Lausanne geplant.