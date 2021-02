Seit 1944 sind solche Uhren an Bahnhöfen im ganzen Land im Einsatz, so wie etwa hier in Luzern.

Die Bahnhofsuhren sind ein Stück Swissness, das man auf der ganzen Welt kennt. Seit 1944 zeigen sie an Bahnhöfen und Stationen den Reisenden die Zeit. Auf der ganzen Welt diente das reduzierte Design als Vorbild für Bahnhofsuhren. Und 2012 bediente sich sogar Apple am Schweizer Klassiker: Sie verwendete die Schweizer Bahnhofsuhr als Zeitanzeige auf iPhones und iPads, wofür später eine Lizenzgebühr von 20 Millionen Franken an die SBB geflossen sein sollen.

Wer eine richtige SBB-Bahnhofsuhr haben will, die jahrzehntelang an einem Bahnhof im Einsatz war, der hat immer mal wieder Gelegenheit dazu: Die SBB verkaufen auf ihrer Plattform SBB Resale neben Lokomotiven, Güterwagen, Linienbussen oder Weichen nämlich immer wieder auch Bahnhofsuhren. Diese sind offenbar so begehrt, dass sie derzeit ausverkauft sind, mögliche Liefertermine geben die SBB an Interessenten aber auf Anfrage bekannt, schreibt die Bahn.