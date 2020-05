Neues Buch veröffentlicht

Kulttrainer Latour vergöttert nicht mehr nur den Fussballrasen

Der ehemalige Trainer von GC und Thun hat bereits sein drittes Buch veröffentlicht. In «Natur mit Latour» zeigt er seinen grünen Daumen.

«Natur mit Latour». So lautet der eingängige Titel des neuen Buchs von Hanspeter Latour. Im Werk thematisiert der ehemalige Thun-, GC- und Köln-Trainer die Umwelt in all ihren Facetten. Dabei spielen Biodiversität, Artenvielfalt und Klimawandel die Hauptrollen im Buch des 72-Jährigen. Fussball ist nur Nebensache.