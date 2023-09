Indische Hochzeit: Für 230 Franken kannst du ein Ticket kaufen

Bungee-Jumping, Tempel-Besichtigungen, Safaris, um die einheimische Tierwelt zu entdecken: Ferien-Erlebnisse, die über das Angebot von All-inclusive-Hotels hinausgehen, erfreuen sich schon lange grosser Beliebtheit. Jetzt hebt das Online-Portal Join my Wedding das Eintauchen in eine andere Kultur aufs nächste Level: Übersetzt bedeutet der Firmenname so viel wie komm an meine Hochzeit. Für umgerechnet 227 Franken kannst du dir eine Einladung für eine indische Hochzeit kaufen.

Was passiert mit dem Geld?

Das Geld geht laut Website zu einem grossen Teil an die Paare, die Firma bekomme nur eine kleine Kommission. Viel ausmachen dürfte das aber nicht – indische Hochzeiten gehen typischerweise über drei Tage, einige sogar länger. Die Familien schmeissen sich dafür in hohe Unkosten: Gegenüber der amerikanischen Zeitung «New York Times» erklärt Mr. Sharma, ein 27-jähriger Inder, der seine Hochzeit auf dem Portal angeboten hat, dass seine Zeremonie umgerechnet etwa 330’000 Franken gekostet hat. «Das Geld bringt mir gar nichts», sagt er der Zeitung.

Wer bietet seine Hochzeit an?

Ein häufiger Grund ist ein anderer. Dr. Parul Bhandari ist Soziologin an der Cambridge University und erklärt gegenüber der «New York Times»: «Eine nicht-indische, speziell eine weisse Person, an seiner Hochzeit zu haben, wird als Statussymbol gesehen. Es zeigt, dass die Familie ein soziales Netzwerk ausserhalb ihres eigenen Landes pflegt und demonstriert Erfolg.»

Dementsprechend finden sich auf Join my Wedding unzählige Hochzeiten, jeweils mit einem Foto des Paares und einer kurzen Beschreibung ihrer Liebesgeschichte. Teilweise gibt es sogar Videos, die die jeweilige Hochzeit bewerben. Um sich einschreiben zu dürfen, müssen die Paare zudem eine Person benennen, die allfälligen Gästen die verschiedenen Bräuche und Zeremonien erklären und ihre Fragen beantworten, Dresscodes und Abläufe kann man jeweils schon auf der Website einsehen.

Positive Erfahrungen

Einige Paare, die die Erfahrung gemacht haben, sprechen mit der «New York Times». Ihre Berichte sind durchweg positiv: «Als ich unsere Gäste getroffen haben, waren sie so glücklich und fröhlich, sie wollten alles wissen» oder «Unsere Gäste wiesen uns auf Gemeinsamkeiten zu Hochzeiten in ihrem Land hin. Wir denken, unsere Kulturen unterscheiden sich so stark, aber das ist gar nicht der Fall» lauten einige der Feedbacks. Auch die Gäste selbst schwärmen auf der Website von ihren Erfahrungen.

