Zürich: Kulturhaus Kosmos ist konkurs – Betrieb per sofort eingestellt

Das Kulturhaus im Zürcher Kreis 4 hat seinen Betrieb per sofort eingestellt.

Mit dem Kino-, Kultur- und Gastrolokal Kosmos im Zürcher Kreis 4 ist Schluss. Wie die Kosmos-Kultur AG am Montag mitteilte, wird der Betrieb per sofort eingestellt. Der Grund: Die Kosmos-Kultur AG ist konkurs. Wie es im Schreiben heisst, haben die Verwaltungsräte die Bilanz des Betriebs am Montag beim Konkursgericht deponiert.