Kunde beschwert sich – so schickt Selecta 7 Franken zurück

Er beschwerte sich darauf bei Selecta per E-Mail. Die Firma reagierte unbürokratisch: Per Post kam ein Entschuldigungsschreiben mit sieben Franken in bar. «Auf der Rückseite waren die Münzen draufgeklebt», so der User. Im Beitrag lud er ein Foto hoch, das den Brief mit einem Zweifränkler und einem Fünfliber zeigt.