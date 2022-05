Birra Moretti: Kunde findet messerscharfe Glasscherbe in seinem Bier

Mehrere Zentimeter gross und messerscharf: Diese Glasscherbe schwamm in einer Flasche Birra Moretti, die ein Kunde bei Coop kaufte. Auf Twitter macht er seinem Ärger über den gefährlichen Fremdkörper Luft: «Das erwartet man in einem Bier nicht», schreibt er dort auf Englisch und unterstreicht seine Wut mit zwei zornigen Emojis.

Brauerei weiss von nichts

Coop bezieht Birra Moretti von Heineken Schweiz, welche das Bier im Inland braut. Die Verantwortlichen bei Heineken Schweiz sind am Samstagmorgen ahnungslos was die Glasscherbe, die in der Flasche aufgetaucht ist, betrifft. Erst nach einer Anfrage von 20 Minuten diesbezüglich setzt die Brauerei eine Untersuchung in Gang.