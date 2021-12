Masken-Schlendrian - Kunden nerven sich über Laden-Angestellte

1 / 8 Tests von 20 Minuten in mehreren Filialen im Raum Zürich und in anderen Kantonen haben ergeben, dass mehrere Mitarbeitende ihre Maske nicht korrekt, zum Beispiel unter der Nase, anhatten. (Symbolbild) 20min/Michael Scherrer Die von 20 Minuten gemachten Beobachtungen seien «Ausnahmen und Einzelfälle», sagt beispielsweise Cécile Moser, Mediensprecherin von Jelmoli. (Symbolbild) 20min Marco Zangger Laut Marcel Schlatter, Medienverantwortlicher des Migros-Genossenschafts-Bundes, ist es nicht Sache der Mitarbeitenden, die Maskenpflicht bei Kundinnen und Kunden und anderen Angestellten zu kontrollieren. Wer, wie und wie oft die Maskenpflicht kontrolliere, wollte Schlatter nicht sagen. Twitter

Darum gehts Kundinnen und Kunden ärgern sich darüber, dass viele Detailhandelsangestellte ihre Maske unter der Nase tragen.

Tests von 20 Minuten in Läden verschiedener Detailhändler zeigen, dass einige Angestellte die Maske nicht korrekt tragen.

Die Unternehmen dementieren. Es seien nur Einzelfälle und die Maskenpflicht werde gut eingehalten.

Die Psychologin Ronia Schiftan kann die Verärgerung der Kundinnen und Kunden nachvollziehen, appelliert jedoch an ein friedliches Miteinander.

In Läden gilt seit längerem für alle eine Maskenpflicht. Zurzeit nerven sich jedoch einige Kundinnen und Kunden, dass Mitarbeitende die Maske nicht korrekt tragen. Auch auf Twitter sorgt das Verhalten der Detailhandelsangestellten für Aufruhr.

So regt sich zum Beispiel eine Pflegefachfrau, die schwer erkrankte Covid-Patientinnen und -Patienten pflegt, über die «vielen» Mitarbeitenden bei Coop auf, die ihre Maske unter der Nase trügen. Für sie gebe es kein «entspanntes Einkaufserlebnis», wie Coop es nenne, «solange die Mitarbeitenden nicht gelernt haben, wie sie die Maskenpflicht korrekt umsetzen müssen».

20 Minuten hat in mehreren Filialen von Coop, Migros, Denner, Jelmoli und Globus im Raum Zürich und vereinzelt in anderen Kantonen in den letzten Tagen einen Augenschein genommen: Tatsächlich musste man nicht lange warten, bis man in den Läden auf Angestellte traf, die ihre Maske nicht wie vorgeschrieben trugen. Eine Mehrheit der Angestellten trug die Maske unter der Nase, wenige sogar unter dem Kinn.

«Nur Einzelfälle und Ausnahmen»

Die Detailhändler dementieren auf Anfrage: Die meisten Mitarbeitenden trügen die Maske korrekt, ebenso wie die Kundinnen und Kunden, sagen sie. Die von 20 Minuten gemachten Beobachtungen seien «Ausnahmen und Einzelfälle», sagt beispielsweise Cécile Moser, Mediensprecherin von Jelmoli.

Alle angefragten Unternehmen sagen, dass ihr Personal von Anfang an auf das Schutzkonzept sensibilisiert worden sei und man sie nochmals an die Vorgaben erinnern werde. Man zähle aber auch auf die Eigenverantwortung.

Soziale Kontrolle unter Angestellten

Was die Durchsetzung der Maskenpflicht im Betrieb angeht, gehen die Unternehmen unterschiedlich vor, wie die Antworten zeigen. So meinte Marcel Schlatter, Medienverantwortlicher des Migros Genossenschafts-Bundes, dass es nicht an den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern liege, die Maskenpflicht bei den Kundinnen und Kunden oder den eigenen Angestellten zu kontrollieren. Sie hätten dafür keine «polizeihoheitlichen Kompetenzen». Wer, wie und wie oft die Maskenpflicht kontrolliere, wollte Schlatter nicht sagen.

Andere Detailhändler verweisen auf die soziale Kontrolle unter den Angestellten und sagen, dass sie sich untereinander auf das korrekte Maskentragen hinzuweisen hätten.

«Regelmässige Pausen zum Durchatmen»

Psychologin Ronia Schiftan und Projektinitiantin von Dureschnufe.ch, der Plattform für psychische Gesundheit rund um Corona, versteht, dass es Kundinnen und Kunden frustriert, wenn sie sich selber im Laden an Regeln halten müssen, die vereinzelte Mitarbeitende nicht befolgen. «Selbstverständlich wissen wir alle, dass die Massnahmen dazu da sind, um eingehalten zu werden und dass das korrekte Tragen der Maske dazu gehört.»

So sollten sich die Menschen laut Schiftan vielleicht öfter die Frage stellen, ob sie mit ihrem Auftreten und Handeln zu einem friedlichen und sicheren Miteinander beitragen. Dabei sei es die Aufgabe von Arbeitgebenden, Bedingungen zu schaffen, in denen die Arbeitnehmenden, trotz der erschwerenden Massnahmen ihren Alltag zufrieden und motiviert bewältigen könnten. «Dazu gehören regelmässige Pausen, in denen auch mal ohne Maske durchgeatmet werden kann.»

Für die Mitarbeitenden ist es laut Schiftan besonders wichtig, sich in diesen Zeiten ihrer Wirkung auf die Kundinnen und Kunden bewusst zu werden. Und Kundinnen und Kunden könnten sich etwas mehr als sonst vergegenwärtigen, wie wichtig die Arbeit sei, die in diesen Berufen getätigt werde und dies vielleicht etwas öfters im Alltag mit Dankbarkeit zeigen. «Ich jedenfalls habe grossen Respekt vor allen Menschen, die unser System am Laufen halten, sich den täglichen Herausforderungen stellen und gleichzeitig auch noch freundlich hinter der Maske lächeln.»

Strenge Umsetzung

Doch es gibt auch Filialen, wo die Maskenpflicht streng umgesetzt wird. Wie ein News-Scout berichtet, setze zum Beispiel der Coop-Supermarkt am Aeschenplatz in Basel die Maskenpflicht vorbildlich um. Sowohl die Mitarbeitenden als auch die Kundinnen und Kunden trügen ihre Maske korrekt, sagt er. Tue man dies nicht, werde man von den Angestellten unverzüglich gebeten, dies zu tun.

Hast du oder hat jemand, den du kennst, Mühe mit der Coronazeit? Hier findest du Hilfe: BAG-Infoline Coronavirus, Tel. 058 463 00 00 BAG-Infoline Covid-19-Impfung, Tel. 058 377 88 92 Dureschnufe.ch, Plattform für psychische Gesundheit rund um Corona Safezone.ch, anonyme Onlineberatung bei Suchtfragen Branchenhilfe.ch, Ratgeber für betroffene Wirtschaftszweige Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147 Dargebotene Hand, Sorgen-Hotline, Tel. 143