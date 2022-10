Billig statt Bio: Kunden sparen wegen Inflation beim Essen – auch in der Schweiz

Auch in der Schweiz sind jetzt Eigenmarken gefragt

In England war die Inflation im September mit 8,6 Prozent mehr als doppelt so hoch wie in der Schweiz (siehe Box). Doch auch die Schweizer Bevölkerung änderte ihr Kaufverhalten. Statt zu Premiumprodukten und Bio-Fleisch griffen sie vermehrt zu günstigeren Artikeln und Aktionen, sagt Migros-Sprecher Marcel Schlatter: «Wir spüren, dass das Portemonnaie nicht mehr so locker sitzt.»