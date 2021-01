Am letzten Shopping-Tag vor dem Lockdown decken sich deshalb massenhaft Kunden mit Gütern ein. In den Schweizer Läden herrschte am Samstag reges Treiben, so auch im Emmen Center. Center-Leiter Roland Jungo sagt: «Wir haben einen grossen Ansturm erwartet, weil viele Geschäfte schliessen werden.» Um diesem Andrang gewappnet zu sein, war auch mehr Security-Personal als üblich vor Ort.