Good News : Kunden stürmen Dessertproduzent und retten Glaces vor der Tonne

Wegen der geschlossenen Gastrobetriebe blieb eine Solothurner Firma auf Tausenden Glaces sitzen. Deswegen wurden sie vergünstigt abgegeben, was zu einem riesigen Ansturm führte.

1 / 4 Wegen des grossen Andrangs, musste kurzfristig sogar ein Drive-In eingerichtet werden. zvg Zwei Drittel der Glaces konnten schon verkauft werden. zvg Die Glaces wurden zu stark reduzierten Preisen verkauft. zvg

Am vergangenen Donnerstag berichtete 20 Minuten über den Dessertproduzenten Mister Cool, der wegen des Gastro-Lockdowns auf tausenden Glaces sitzen blieb. Die Firma aus Zuchwil SO verzeichnete gut 16’000 überschüssige Glaces, die zu reduzierten Preisen verkauft wurden. Der Artikel auf 20 Minuten führte zu einem regelrechten Ansturm auf die Solothurner Glaces: «Wir wurden von einer Welle von Kunden überrascht und konnten innerhalb von zwei Tagen schon zwei Drittel der Ware verkaufen», sagt Martin Jüni von Mister Cool zu 20 Minuten. Zum Teil meldeten sich so viele Kunden an, dass die Verantwortlichen kurzfristig sogar ein Drive-In auf dem Parkplatz einrichten mussten.

«Es ist wirklich toll. Die Leute haben Freude und kommen vorbei, um die Glaces abzuholen. Wir sind extrem dankbar für die Hilfe. Die Ware wäre sonst in der Tonne gelandet», so Jüni. Auch wenn schon viele der Desserts weg sind, können Interessierte die Glace noch via Too-Good-To-Go-App reservieren und abholen. «Man kann noch immer vorbeikommen und sich mit Glace eindecken», sagt Jüni.

Kooperation gegen Food-Waste

Um diese nicht wegwerfen zu müssen, hat sich Mister Cool mit dem Anti-Foodwaste-Unternehmen Too Good To Go zusammengetan und gibt die Produkte an seinem Sitz In Zuchwil SO vergünstigt ab: Ein Überraschungspäckli mit 20 Stück Mister Cool Big Choc Glace gibts für 13.90 Franken (statt 42 Franken), acht Becher veganes Pistazieneis vom Zürcher Brand The Green Fairy für 25.90 Franken (statt 78 Franken). Reserviert und bezahlt werden können die Glace über die Too-Good-To-Go-App.