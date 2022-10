«Smile»: «Kunden verlassen Kino vorzeitig» – neuer Horror-Streifen traumatisiert Tiktoker

Auch hier rennen Kundinnen und Kunden den Kinos wegen des Films die Türen ein: «Wir haben viel mehr Besucherinnen und Besucher als bei anderen Horrorfilmen», sagt Felicitas Zehnder des Kinos Cinewil. Besonders bei der jungen Generation komme der Thriller gut an: «So viele Jugendliche unter 16 Jahren, die sich in eine Vorstellung hineinschleichen wollen, hatten wir noch nie.» Aus diesem Grund habe man für «Smile» sogar die Ausweiskontrollen verschärft.

Jugendliche muten sich zu viel zu

Ähnliche Erfahrungen machte auch ein Mitarbeiter eines Zürcher Kinos: «Es ist überwiegend ein sehr junges Publikum, das sich den Film ansehen will. Einige Gruppen versuchen auch, sich in die Vorstellung zu stehlen, indem sie Tickets für eine anderen Film kaufen und dann heimlich versuchen, den Saal zu wechseln.»

Eine verstörte junge Frau scheint etwas wahrzunehmen, was niemand ausser ihr sehen kann. Kurz darauf stirbt sie in der Praxis der Psychiaterin Rose Cotter auf brutalste Weise. Rose versucht eine Erklärung zu finden. Doch es dauert nicht lange, bis auch das Leben der Ärztin eine zunehmend unheimliche Qualität annimmt. Warum sieht sie plötzlich überall Menschen, die ihr angsteinflössend ein Lächeln schenken? Die Realität der Psychiaterin gerät aus den Fugen.

Wie Filme solch extreme Emotionen hervorrufen können, erklärt Psychologe Felix Hof: «Horrorfilme sprechen gezielt Urängste der Menschen, wie die Angst vor der Dunkelheit, an. Gewisse Filme schaffen es dabei, so weit in unser Inneres einzudringen, dass die Grenze zwischen Realität und Leinwand verschwimmt», so Hof. Das nehme den Zuschauerinnen und Zuschauern die Sicherheit, dass es sich nur um Fiktion handelt und könne verletzliche Personen längerfristig traumatisieren.