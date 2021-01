Aufnahmen aus dem La Halle in Pratteln zeigen, wie es nach der Schnäppchenschlacht im Laden aussah.

In der Schnäppchenschlacht wurden auch die BAG-Regeln nicht eingehalten.

Im La Halle in Pratteln herrschte am Freitag Chaos.

Schnäppchenjäger haben den Kleiderladen La Halle in Pratteln am Freitag ins Chaos gestürzt. Leser-Reporter Sascha K. (41) war gegen 17 Uhr mit seiner Frau im Grüssen Center einkaufen. La Halle habe mit 70 Prozent Rabatt geworben und seine Frau habe nur kurz ein Paar Socken für ihren Sohn holen wollen. Im Laden sei es aber drunter und drüber gegangen.

Die Szene hielt der 41-Jährige in einem Video fest. Regale sind leer geräumt, Unterwäsche, Schuhe und leere Kartons über den Boden verstreut. Der medizinische Praxisassistent reagierte geschockt auf die Situation. «Die Leute sind nicht normal», sagt er im Video. Auf Anfrage präzisiert er: «Es war total chaotisch. Der Laden sah aus, als wäre der Schwarze Block durchmarschiert.» Die Kundschaft habe vorwiegend aus Familien bestanden. Alle seien gestresst gewesen und hätten sich wie wild durch die Regale gewühlt. K. versteht nicht, wie man sich so respektlos verhalten könne. «Ich denke dabei an die Mitarbeiter, die das Chaos wohl noch stundenlang aufräumen mussten.»