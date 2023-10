Kundgebung in Ingolstadt: «Tätlicher Übergriff» – AfD-Chef Chrupalla im Krankenhaus

Eine «offensichtliche Verletzung» sei aber nicht erkennbar gewesen, so die Polizei.

Der AfD-Vorsitzende Tino Chrupalla ist am Mittwoch während einer Wahlkampfveranstaltung in Ingolstadt ins Krankenhaus gebracht worden. Chrupalla musste am Nachmittag vor seiner geplanten Rede hinter der Bühne medizinisch versorgt werden, wie die Polizei mitteilte. Er sei anschliessend ins Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei erklärte, eine «offensichtliche Verletzung» sei zu diesem Zeitpunkt nicht erkennbar gewesen.