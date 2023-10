Stadt Zürich erlaubt wieder Pro-Palästina-Demos

Demonstrationen und Kundgebungen im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt sind in der Stadt Zürich wieder möglich.

Zahlreiche Juristen und Juristinnen verurteilten das Demo-Verbot denn auch scharf: «Die Demonstrationsverbote stehen im Widerspruch zu den demokratischen und rechtsstaatlichen Prinzipien und sind nicht zu rechtfertigen», liess der Verein «Demokratische Juristen Schweiz» verlauten. Die Stadt Zürich hat das Demo-Verbot nun auch wieder aufgehoben, wie das Sicherheitsdepartement am Mittwoch mitteilt.

Weitere Demo-Verbote nicht ausgeschlossen

Stadt- und Kantonspolizei würden die Sicherheitslage in der Stadt und im Kanton laufend beurteilen. Im Zusammenhang mit dem Konflikt in Nahost stützten sie sich auf Beurteilungen des Nachrichtendienstes des Bundes (NDB). «Aufgrund der aktuellen Einschätzung zur Sicherheitslage und nach Rücksprache mit den Städten Basel und Bern wird Karin Rykart Demonstrationen und Kundgebungen im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt in Zürich wieder bewilligen», schreibt das Sicherheitsdepartement.