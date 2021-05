Kaltenbrunn Österreich - Kundin entdeckt tote Frau im Solarium

An Pfingsten wurde in einem Solarium im österreichischen Jennersdorf eine Frau (50) tot aufgefunden. Eine Kundin bemerkte die geschlossene Kabine und öffnete die Tür mit einer Münze, als sie keine Geräusche hörte und auch niemand auf ihre Rufe reagierte. In der Kabine fand sie eine leblose Frau auf der Solariumliege, wie die «Kronen Zeitung» schreibt.