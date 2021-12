London – Kundin findet frittierten Hühnerkopf in KFC-Menü

Ein Hühnerkopf samt Schnabel und klar erkennbaren Augen befand sich in der Bestellung.

Beim Fastfood-Riesen KFC bestellte sich eine Frau in England frittierte Hühnerflügel.

In Grossbritannien bestellte eine Frau bei KFC ein Menü mit frittierten Hühnerflügeln.

Es ist nicht so, dass man das Köpfchen unter der Panade nur vage erahnen könnte, der Schnabel und der Augenbereich sind klar erkennbar und nicht mit der knusprigen Teigschicht bedeckt. Komplett schockiert hinterlässt Gabrielle eine Bewertung inklusive Kommentar bei dem Fastfood-Riesen . Immerhin zwei Sterne ist ihr das Dinner wert. Auf dieses, in Anbetracht der Dinge, grosszügige Rating, antwortet die britische Filiale von KFC: Das Unternehmen bezeichnet die Bewertung als «das wohl grosszügigste 2-Sterne-Rating ever».

Bei KFC gibt es doch echte Hühner

Das Unternehmen kann dem unangenehmen Fall sogar noch etwas Positives abgewinnen. Die Kundin habe so den Beweis dafür geliefert, dass die Fast-Food-Kette echte Hühner für ihre Menüs verwende, wie sie es in der Werbung auch versprechen. Auch stritt man bei KFC nicht ab, dass so etwas vorkommen könne.