Lausanne: Diebe klauen Münz aus Bancomat

Wie auf diesem Bild erkennbar ist, landet zurückgewiesenes Geld in einer Klappe unten am Automaten.

Für Antoinette*, ihre Tochter Sylvie* und Ismet*, den Ehemann von Sylvie, kam Weihnachten im Jahr 2021 schon vor dem 24. Dezember. Als die beiden Frauen im November zusammen in einer Filiale der Waadtländischen Kantonalbank in Lausanne waren, stellte Antoinette fest, dass sich in der Klappe eines Bancomaten, an dem Kunden auch Geld einzahlen können, eine beeindruckende Menge an Kleingeld befand. Die 67-jährige Frau liess sich nicht lange bitten. Sie füllte fröhlich beide Taschen ihres Mantels, bevor sie ihrer Tochter Platz machte, damit diese sich ebenfalls bedienen konnte.