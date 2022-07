Angebot vergrössert: Kundschaft im Caritas-Markt hat um 30 Prozent zugenommen 

1 / 5 Die Caritas Luzern hat den Supermarkt an der Bleicherstrasse umgebaut und das Angebot vergrössert. Caritas Luzern Dies war nötig, denn alleine in den letzten zwei Monaten haben 30 Prozent mehr Menschen bei der Caritas Luzern eingekauft. Caritas Luzern Gründe für den Anstieg der Kunden gibt es mehrere: Da war die Corona-Pandemie, nun die Flucht der Menschen aus der Ukraine und auch noch die steigende Teuerung. 20 Minuten

Die Caritas Luzern hat bisher über 3000 Einkaufskarten für den Caritas-Markt über Pfarreien, die Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen des Kantons Luzern und den Sozialdienst Asyl in Zug an Geflüchtete aus der Ukraine und ihre Gastfamilien abgegeben. Weiter hat das Hilfswerk Lebensmittelgutscheine im Wert von 23’000 Franken verteilt. Durch diese Hilfe sei die Anzahl der Kundschaften im Caritas-Markt in Luzern in den letzten zwei Monaten um rund 30 Prozent gestiegen, wie die Caritas mitteilte.

«Bereits während der Corona-Pandemie haben wir einen wellenartigen Anstieg an Kundschaft verzeichnet», sagt Mediensprecher Reto Stalder auf Anfrage. Doch nun macht sich die Anzahl der geflüchteten Menschen aus der Ukraine bemerkbar. So wurden dem Kanton Luzern bis am 7. Juli 2582 Personen mit dem Status S zugewiesen. In den anderen Zentralschweizer Kantonen waren am Stichtag noch knapp 2600 Personen registriert. Nicht in diesen Zahlen enthalten sind Menschen, welche den Status S noch nicht beantragt haben oder deren Gesuch noch nicht behandelt wurde.

«Die Teuerung wird weiter zunehmen und das Risiko ist da, dass noch mehr Menschen finanziell in problematische Situationen kommen werden.» Reto Stalder, Mediensprecher Caritas Luzern

«Wir hören aus unseren Märkten, dass auch vermehrt andere Armutsbetroffene wieder bei uns einkaufen. Wir gehen davon aus, dass dies im Zusammenhang mit der allgemeinen Teuerung passiert, die sich auch auf Lebensmittel und Artikel des täglichen Gebrauchs auswirkt», sagt Stalder weiter. Und – er warnt: «Die Teuerung wird weiter zunehmen und das Risiko ist da, dass noch mehr Menschen finanziell in problematische Situationen kommen werden.»

Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, hat die Caritas Luzern den Supermarkt an der Bleicherstrasse umgebaut und das Angebot vergrössert. So wurde etwa eine weitere Kasse in Betrieb genommen und es wurden zusätzliche Verkaufsregale und Tiefkühlgeräte installiert. Mit Blick auf die Entwicklung der kommenden Monate in den Caritas-Märkten sagt Stalder: «Die Nachfrage hat sich auf einem hohen Niveau eingependelt. Wir haben entsprechende Massnahmen ergriffen und gehen nicht davon aus, dass sich die Lage entschärft.»

