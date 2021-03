Vor dreieinhalb Jahren bekam Kuno Lauener von Züri West die Diagnose: «Multiple Sklerose. Peng.» Das verrät er erstmals in einem Interview.

Darum gehts Kuno Lauener (59) leidet an MS.

Im Juli 2017 hat der Züri-West-Sänger davon erfahren. Am selben Tag stand er auf der Bühne des Gurtenfestival, «vergass meine Texte, sah alles doppelt», wie er schildert.

Es ist das erste Mal, dass er darüber spricht – bislang war nur sein engstes Umfeld eingeweiht.

Dreieinhalb Jahre lang hat er es geheim gehalten. Erst jetzt, wenige Tage vor seinem 60. Geburtstag, spricht Kuno Lauener (59) in einem Interview mit der «NZZ am Sonntag» über die Diagnose, die sein Leben veränderte: Der Züri-West-Frontmann leidet an Multiple Sklerose.

Wegen Sehstörungen und Schwindelgefühlen sei er am 13. Juli 2017 zum Arzt gegangen. «Am nächsten Tag spielten wir am Gurtenfestival. Es war der Tag, an dem ich die Diagnose bekam: Multiple Sklerose. Peng», schildert Lauener.

Die Diagnose sei für ihn aus heiterem Himmel gekommen. «Und so stand ich an diesem Abend auf dieser grossartigen Bühne auf dem Gurten, vergass meine Texte, sah alles doppelt, statt 25’000 waren da 50’000 Menschen, und mir wurde klar, dass ich solche Konzerte in Zukunft nicht mehr würde spielen können.»

«Ich vergesse ständig Dinge»

Es folgten «schwierige dreieinhalb Jahre», so Lauener weiter. Erst starb seine Mutter, dann erhielt er die MS-Diagnose, später kam die Trennung von seiner Partnerin und Mutter seiner Kinder und vor einem Jahr verstarb auch noch sein Vater. «Es kam verdammt viel zusammen.»

Bei MS handelt es sich um eine Autoimmunerkrankung. «Mal will ein Bein nicht so recht, dann habe ich einen sturmen Grind …», beschreibt Kuno Lauener. Mühe habe er vor allem mit seinen Aussetzern: «Ich vergesse ständig Dinge. Es kann sein, dass ich einen Tag lang an einem Songtext arbeite. Am nächsten Tag habe ich vergessen, dass ich ihn geschrieben habe.»

Er sei aber froh, habe ihn die Krankheit «erst jetzt erwischt» und nicht bereits früher. «Aber wir wei nid grüble …»

Jetzt will Lauener, dass es alle wissen

Er habe die ersten MS-Anzeichen lange falsch gedeutet. «Ich wurde mit 50 Vater. Zwei Jahre später folgte das zweite Kind. Das war eine schöne, intensive Zeit», so Lauener. «Darum fiel es mir nicht auf, dass ich ständig erschöpft war, einen sturmen Grind hatte.» Er habe gedachte, das sei normal, «wenn ein alter Sack wie ich noch Vater wird».

Er habe alles gegeben, bis er am Ende nicht mehr konnte. «Es geht mir nicht schlecht. Ich habe Scheisstage, aber ich bin nicht verzweifelt.»

Nur enge Freunde und Verwandte waren bislang eingeweiht. Jetzt will Kuno Lauener, dass auch die Öffentlichkeit von seinem Leiden erfährt. Weil er merke, «dass das Leben mit der Krankheit schwierig werden könnte, nicht nur privat, auch beruflich».