Zürich – Kunsthaus will Expertengruppe für Bührle-Sammlung einsetzen

Sei t der Eröffnung ist eine hi tzige Debatte um die Kunstsammlung des Waffenproduzenten Emil G. Bührle entbrannt.

Das Kunsthaus will nun eine unabhängige Expertengruppe für eine Bewertung der bisherigen Herkun f tsf orschung der Bührle-Stiftung einsetzen.

Seit der Eröffnung des 206 Millionen teure n Erweiterungsbau s des Kunsthauses Zürich ist eine heftige Debatte um die Kunstsammlung des Waffenproduzenten Emil G. Bührle , der während und nach dem Zweiten Weltkrieg zum damals reichsten Mann der Schweiz wurde, entbrannt. Seine Kunstsammlung steht unter Verdacht, auch Raubkunst aus der Zeit des Nationalsozialismus zu beinhalten. Das Kunsthaus und die Bührle-Stiftung haben am Mittwoch im Rahmen einer Pressekonferenz zur Jahresbilanz unter anderem auch Stellung zur Kritik genommen .

Wie der «Tages-Anzeiger» berichtet, will die Bührle-Stiftun g, an ders als das Berner Kunstmuseum, das mehrere Bilder aus der Gurlitt-Sammlung an Erben zurückgibt, den Begriff «NS-verfolgungsbedingter Entzug» nicht zum Massstab für die Rückgabe von Bildern machen. Zudem seien die Ansprüche verjährt.