Kunsthaus Zürich vermisst zwei Gemälde nach Brand

Das Gemälde «Narzissen und andere Blumen in Glasvase auf einer Marmorplatte» von Dirck de Bray ist rund 500’000 Franken wert.

Seit Anfang 2023 sind zwei der über 700 Werke, welche das Kunsthaus nach dem Brand in der Nacht vom 2. auf den 3. August 2022 abgehängt und der internen Reinigung und Restaurierung zugeführt hat, unauffindbar. Interne Suchen blieben erfolglos, teilt das Kunsthaus Zürich am Dienstag mit. Da ein Diebstahl nicht mehr ausgeschlossen werden kann, hat das Kunsthaus am 13. Januar Anzeige gegen unbekannt erstattet und die Polizei gebeten, Ermittlungen aufzunehmen.