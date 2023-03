Traumtor: Sogar Weltstar Kaka kommentiert dieses Tor eines Schweizer Erstliga-Kickers

Mit seinem schwachen Fuss trifft Fernando Sanfelice sehr sehenswert. redfc.ch

Sogar sein ehemaliger Teamkollege und Ballon-d’Or-Gewinner Kaka hat für ihn gevotet.

Die beiden spielten in den USA zusammen und stehen bis heute in Kontakt.

Fernando Sanfelice, genannt Timbo, ist in der Fussballwelt rumgekommen. Der Brasilianer spielte in den USA, Kanada, seiner brasilianischen Heimat sowie in Portugal. Im letzten Sommer ist er beim FC Weesen (1. Liga) in der Schweizer Fussballprovinz angekommen.

Sein Tor in der vorletzten Runde wurde von der Instagram-Seite «elpl_ch» zum Tor der Woche nominiert. Für die Wahl bekam er prominente Unterstützung. Die Fussball-Legende Kaka höchstpersönlich kommentierte unter das Video (siehe oben) des Kunstschusses aus 25 Metern ein Herzchen. Die Unterstützung des Weltstars hat genützt. Das Tor von Timbo wurde zum besten Tor der Woche gewählt. Doch wie kam es dazu?

Traumtor mit dem schwachen Fuss

«Ich habe zusammen mit Kaka bei Orlando in den USA gespielt», erklärte Timbo gegenüber 20 Minuten. Man habe sich sehr gut verstanden und man sei bis heute in Kontakt. Doch wie kam es zum Kommentar des ehemaligen Weltfussballers auf der Schweizer Instagram-Seite? «Ich bin eigentlich Linksfuss, aber ich traf mit rechts und das musste ich ihm einfach zeigen», so der 32-Jährige. Es sei nicht alltäglich, ein solches Tor mit seinem schwachen Fuss zu erzielen.

Darum habe er ihm dann das Video geschickt und Kaka habe von sich aus kommentiert. Wie 20 Minuten wollte auch der Weltmeister von 2002 wissen, ob es gewollt gewesen sei. «Ich wollte den Ball so treffen, dass er so gut passen wird, hat mich aber auch ein wenig überrascht», sagte Timbo mit einer Prise Stolz in der Stimme. Für seinen berühmten Wegbegleiter hat Timbo aber nur lobende Worte übrig.

«Er war immer der Erste auf dem Platz»

«Er ist ein super Typ, vor allem neben dem Platz sehr bodenständig und freundlich», so der 1.-Liga-Verteidiger. Jeder kenne Kaka als Fussballer, seine Erfolge seien unglaublich. In der Tat, denn Kaka gehört in der Fussballgeschichte zu den ganz Grossen. Nur acht weitere Spieler haben geschafft, was der Brasilianer in seiner Karriere erreicht hat. Der offensive Mittelfeldspieler wurde Weltmeister, Ballon-d’Or- und Champions-League-Sieger.

«Kaka hat mir seit unserer gemeinsamen Zeit in Orlando in vielen Bereichen geholfen.» Das sei vor allem privat gewesen, aber auch sportlich habe er viel von seinem Landsmann lernen können. «Er war immer der Erste auf der Trainingsanlage und der Letzte, der nach Hause ging.» Die Karriere von Kaka ging im Jahr 2017 zu Ende, Timbo wechselte zurück nach Brasilien, über Umwege landete er im St. Gallischen Weesen. Dem Brasilianer gefällt es in der ländlichen Schweiz.

«Schwärme Kaka von der Schweiz vor»

«Es ist sehr schön hier, die Natur ist wunderschön», lobt der Innenverteidiger seine neue Heimat. Es sei alles sehr ruhig hier, das gefalle ihm. Es sei sein Plan, auch nach der Karriere in der Schweiz zu bleiben. «Ich bin am Deutschlernen.» Seinem Freund schwärme er von der Schweiz vor. «Ich sage ihm, er soll mich besuchen kommen.» Ob der FC Weesen den Champions-League-Sieger von 2007 bald auf seinem Sportplatz empfangen darf, wird sich zeigen. Es wäre sicherlich eine Attraktion für den Verein und das 1500-Seelen-Dorf am Walensee.