Dennoch sind die Themen ganz schön bunt geworden. «Es geht um Affen und Matrosen, um Liebe und Musik und alles darüber hinaus», heisst es im Pressetext. Uns verrät Kunz: «Ich will den Leuten den Frühling zurück ins Herz bringen.»

«Ich habe die Corona-Zeit als lähmend empfunden. Ich brauche Reibereien. Es muss etwas passieren, ich muss in Bewegung sein können, frei sein können. Deshalb war es für mich eher schwierig, im Lockdown Lieder zu schreiben», so der Folk-Popsänger gegenüber 20 Minuten.

Am Freitag erscheint das fünfte Studioalbum von Mundartsänger Kunz. Während einer Pandemie Songs zu schreiben, fiel im gar nicht so leicht.

Mit «Mai» will der Luzerner Musiker «den Leuten den Frühling zurück ins Herz bringen», wie er 20 Minuten verrät.

Am Freitag erscheint das fünfte Studioalbum von Mundart-Folker Kunz.

Kunz, in «Truurig sii» singst du über einen Menschen, der nur noch wenige Monate zu leben hat – aber bis zum Schluss positiv bleibt. Verarbeitest du darin eine persönliche Geschichte?

Auf der einen Seite unglaublich traurig – aber auf der anderen Seite war es auch wirklich schön und inspirierend mit anzusehen, wie diese Frau sich von der tödlichen Diagnose nicht die Lebensfreude nehmen liess. Stattdessen hatte sie beschlossen, in ihrem letzten halben Jahr noch eine möglichst schöne Zeit mit ihren Liebsten zu verbringen und gute Erinnerungen zu hinterlassen. So habe ich es zumindest empfunden.

Was ist dir besonders im Kopf geblieben?

Wie gefasst sie mit allem umgegangen ist. Sie hat offen mit ihren Kindern über ihren kommenden Tod gesprochen und sogar ihre eigene Beerdigung geplant. Dabei hat sie auch Lieder von mir ausgewählt, das war wirklich sehr besonders. Zu wissen, dass meine Musik jemandem so viel bedeutet hat und auch Zuversicht geben konnte – gerade in so einer Lebenssituation.