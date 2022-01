Beirut : Kurdisch-syrische Kämpfer erobern Gefängnis von Extremisten zurück

Nach einer Woche sind die Mitglieder der Terrorgruppe IS geschlagen. Die genaue Zahl der geflohenen Kämpfer ist unklar.

Zuvor griffen IS-Kämpfer die Haftanstalt an, in der mehr als 3000 Extremisten der Terrorgruppe inhaftiert sind.

Terroristen benutzten Kinder als menschliche Schilde

Die Extremisten hatten nach Angaben aus kurdischen Kreisen Kinder als menschliche Schutzschilde benutzt, was die Rückeroberung des Gefängnisses in der Stadt Al-Hassaka behinderte. Bei den Gefechten kamen nach Angaben von Hilfsorganisationen auch Minderjährige ums Leben. Rund 200 bewaffnete Kämpfer sollen sich zuletzt im Nordflügel des Gefängniskomplexes verschanzt und Mitarbeiter als Geiseln genommen haben. Es war der grösste Angriff des IS seit dem Zerfall des von der Terrorgruppe ausgerufenen Kalifats 2019.

Die tagelangen Gefechte, die sich auch auf Wohngebiete in der Umgebung erstreckten, kosteten nach Angaben der in Grossbritannien ansässigen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte 124 IS-Kämpfern das Leben. Auch 50 Mitglieder der SDF und sieben Zivilisten wurden getötet. Tausende Zivilisten wurden aus ihren Häusern vertrieben.

Anzahl geflüchteter Häftlinge unklar

Der IS hatte am Donnerstagabend das Gweiran-Gefängnis angegriffen, in dem mehr als 3000 Kämpfer der Terrorgruppe inhaftiert sind. Beteiligt waren auch Mitglieder sogenannter Schläferzellen, die sich seit der Niederlage des IS in Syrien und im Irak versteckt halten. Einigen Häftlingen gelang dabei die Flucht; ihre genaue Zahl war nicht bekannt.