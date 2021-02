Geschlossene Restaurants und Homeoffice bescheren Lieferdiensten in der Schweiz Rekord-Bestellungen. Die Kuriere haben also richtig viel zu tun. Gut bezahlt sind die Kuriere aber meist nicht. Umso mehr erstaunt es, dass der Kurierdienst Mosi.ch seinen Angestellten bei Fehlverhalten mit Strafgeldern droht.

Bussen gehen nicht mit niedrigem Lohn zusammen

Kurier C.* findet das eine Frechheit: «Wir verdienen ja schon viel zu wenig als Kurier, jetzt sollen wir noch Bussen bezahlen.» So arbeiten die Kuriere bei Mosi.ch in zwei Schichten: Über den Mittag gibt es von 11 bis 13 Uhr einen Stundenlohn von maximal 23 Franken.

C. kann die meisten Regeln nachvollziehen. «Aber wir werden auch bestraft, wenn etwas in der Lieferung vergessen geht, aber das ist nicht unsere Schuld!» Oft würden die Restaurants die Speisen bereits verpackt den Kurieren übergeben. Die Lieferung müsste wieder geöffnet werden: «Das sehen die Kunden dann – das geht doch nicht», so C.