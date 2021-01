1 / 4 Wegen eines Murgangs ist die Cholrainstrasse in Menzingen am Freitagabend gesperrt worden. Zuger Polizei Das interessierte einen Pizzakurier wenig: Er räumte die Polizeiabsperrung zur Seite und fuhr durch den abgesperrten Bereich. 20min/Michael Scherrer «Das war gefährlich, auch für den Lieferanten selbst», sagt Kleiner. «Wir wussten zu diesem Zeitpunkt nicht, ob noch mehr Material hinunterkommt», so Kleiner weiter. Weil der Kurier unter anderem das polizeiliche Fahrverbot missachtet hatte, wurde er gebüsst. Zuger Polizei

Darum gehts Nach einem Murgang wurde die Cholrainstrasse in Menzingen ZG gesperrt.

Ein Pizzakurier räumte die Polizeiabsperrung weg und fuhr durch den abgesperrten Bereich.

Am anderen Ende der Strasse wartete bereits die Zuger Polizei: Der Pizzakurier wurde gebüsst.

Polizeiabsperrungen sind zu respektieren, mahnt die Zuger Polizei.

Nach einem Murgang zwischen Schmittli und Edlibach ist die Cholrainstrasse in Menzingen ZG teilweise verschüttet worden. Passiert ist der Murgang am Freitagabend, wie die Zuger Polizei über Facebook vermeldete. Die Polizei sperrte das Gebiet ab: «Dies interessierte einen Pizzalieferanten offenbar nur bedingt. Er räumte kurzerhand die Signalisation zur Seite und fuhr einfach weiter», schreibt die Zuger Polizei in einem weiteren Facebook-Post.

«Die Absperrung war genau signalisiert. Der Pizzakurier räumte sie so weg, dass er an der Stelle trotzdem hindurchfahren konnte», sagt Polizeisprecher Frank Kleiner auf Anfrage. «Das war gefährlich, auch für den Lieferanten selbst», sagt Kleiner. So hätte vor der Räumung zuerst abgeklärt werden müssen, ob die Lage sicher sei. «Wir wussten zu diesem Zeitpunkt nicht, ob noch mehr Material hinunterkommt», so Kleiner weiter.

Kurier war auch nicht angeschnallt

Hinzu komme, dass man hinter den polizeilichen Absperrungen in der Regel Personen bei der Arbeit seien, die durch ein solches Verhalten in Gefahr gebracht werden. «Es ist ja löblich, dass der Lieferant seine Pizzen so schnell, wie möglich ausliefern will. Aber wir stellen die Absperrungen nicht aus Spass auf», so der Sprecher weiter.

Für den Pizzakurier hatte sein Verhalten Konsequenzen, denn am anderen Ende des abgesperrten Bereichs war die Zuger Polizei gerade im Einsatz: «Er erhielt wegen Missachtung eines Fahrverbots eine Ordnungsbusse.» Hinzu kommt: Der Pizzakurier war nicht angeschnallt und hatte auch keinen Fahrausweis bei sich. Insgesamt musste er Bussen in der Höhe von 180 Franken bezahlen.