Kriminalgericht Luzern: Kurier versteckte Kokain in Snickers-Verpackung

Das Kokain holte der Kurier jeweils in Saint-Louis in Frankreich ab. Danach brachte er es über die Grenze.

Weil er mit Kokain gehandelt und Drogen in die Schweiz eingeführt hatte, hat das Luzerner Kriminalgericht einen heute 37-jährigen Mann zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Als Mitglied einer Bande hatte der Mann aus Nigeria seinen ersten Kokaintransport im Sommer 2018 durchgeführt. Damals hatte er auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Saint-Louis in Frankreich von einem Mann ein Kilogramm Kokain erhalten. Zur Tarnung waren die Drogen von einer Packung mit Süssigkeiten umhüllt. Mit dem Auto fuhr er das Kokain nach Luzern und übergab es dort an einen Drogenhändler.

Kriminalgericht Luzern verurteilt Kurier zu fast vier Jahren

Später folgten weitere Transporte, so etwa im Dezember 2018 und im März 2019. Erneut holte der Drogenkurier in Frankreich jeweils ein Kilo Kokain ab und brachte es in die Schweiz. Bei zwei weiteren Transporten führte er insgesamt 2,3 Kilo ins Land ein. In einem Fall verkaufte der Mann auch selbst Drogen: Auf eigene Rechnung verkaufte er einem Bekannten 100 Gramm Kokain. Verpackt hatte er dieses in einer «Verpackung eines Snickers, Grösse Medium», wie die Staatsanwaltschaft in der Anklage festgehalten hatte.