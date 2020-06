Auslieferung mit Hindernissen

Kurier wird von Truthahn verfolgt

Der Paketbote ist gezwungen, die Pakete auf den Vorplatz zu legen; weiter lässt ihn das Haustier nicht passieren.

Die lustige Szene wurde von der Überwachungskamera des Hauses aufgezeichnet. Die Aufnahmen zeigen den DPD-Fahrer, wie er zu seiner nächsten Lieferung in den Hof fährt. Dort begrüsst ihn Trev, der Truthahn, der von da an nicht mehr vom Fahrer ablässt.

Lilly und ihre Eltern sahen sich das Videomaterial an, nachdem sie eine Notiz des DPD-Fahrers bei den Paketen auf dem Vorplatz fanden. Darauf stand: « Entschuldigung, der Truthahn liess mich nicht in Ruhe .» Deshalb konnte er die Pakete nicht an den Hauseingang liefern.