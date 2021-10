Bessere Arbeitsbedingungen – Kuriere bei Eat.ch sollen bald als Pöstler gelten

Die Zeiten, in denen man sich lediglich am Sonntag eine Pizza und eine Flasche Wein hat nach Hause bestellen können, sind längst vorbei. Lieferdienste boomen in der Schweiz und das nicht erst seit Corona. Vom Schnitzel bis hin zu Sushi kann mittlerweile so ziemlich alles bestellt und in den heimischen vier Wänden verspeist werden.