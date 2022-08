Am Sonntag fuhr eine Kurierfahrerin kurz vor 8.30 Uhr auf der Gstalderstrasse von Sack nach Aathal ZH. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, sei die Frau aus noch unbekannten Gründen in einer Rechtskurve geradeaus gefahren. Dabei touchierte sie den Randstein am linken Fahrbahnrand, wobei das Motordreirad kippte und die 60-jährige Lenkerin stürzte und sich Verletzungen zuzog. Trotz sofort eingeleiteter Laienreanimation verstarb die Frau an der Unfallstelle.