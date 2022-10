Stüsslingen SO : «Kurios und unnötig» – Unbekannte klauen Ortsschild

Unbekannte haben in Stüsslingen SO ein Ortsschild entwendet. Für die Gemeinde ist der Vorfall ärgerlich und hat Aufwand und Kosten zur Folge.

Ein solches Ortsschild am Ortseingang Nord in Stüsslingen SO wurde gestohlen.

«Wie kommt es einem Menschen in den Sinn, ein Ortsschild zu demontieren und als Trophäe wohl mit nach Hause zu nehmen?» Diese Frage stellt sich derzeit die Gemeinde Stüsslingen SO. Vergangene Woche haben Unbekannte die Tafel am Ortseingang Nord entwendet, wie die Gemeinde auf ihrer Website schreibt. Der Vorfall sei «kurios und unnötig» und generiere der Verwaltung Mehraufwand in Form von Zeit und Kosten.