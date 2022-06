Spital in Nairobi : Kuriose Angebote – «Wie viel bekomme ich für meine Niere?»

Beim Kenyatta National Hospital in Nairobi häufen sich Anfragen von Menschen, die ihre Nieren verkaufen wollen. Das Spital musste nun klarstellen, dass der Organ-Kauf illegal ist.

Erst die Pandemie, dann der Anstieg der Lebenshaltungskosten, nicht zuletzt als Folge des Kriegs in der Ukraine – das hat im ostafrikanischen Kenia viele Menschen in die Not getrieben. Manche suchen nun nach ungewöhnlichen Wegen, um an Geld zu kommen. Auch der Verkauf von Organen ist deshalb für viele nicht mehr ausgeschlossen.