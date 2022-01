Corpataux FR – Kuriose Karambolage fordert vier Verletzte – Strasse gesperrt

An der Karambolage waren vier Autos beteiligt.

Im freiburgischen Corpataux kam es am Donnerstagmorgen zu einer Verkettung von Unfällen, bei der vier Autos beschädigt und vier Personen verletzt wurden. Und das kam so: Ein 64-jähriger Autofahrer übersah den Wagen eines 37-Jährigen, weil es sich zu dem Zeitpunkt hinter einem Lastwagen angehalten hatte. Er wollte ausweichen und erwischte das andere Auto am Heck. Dabei geriet das Auto des 64-Jährigen auf die Gegenfahrbahn.