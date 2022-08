Soziale Medien: Kuriose Posts auf Promi-Profilen – verwirrende Störung bei Facebook

Nach einem Blick auf ihren Facebook-Feed dürften einige Nutzerinnen und Nutzer am Mittwochmorgen irritiert sein. Gezeigt werden ausschliesslich Beiträge von Nutzerinnen und Nutzern, die auf die Profile von Promis posten, denen man selbst folgt.

Auf dem Internetportal Downdetector.com haben Tausende die Störung gemeldet. In den Kommentaren tauschen sie sich darüber aus, von welchen Promis sie überflutet werden. So schreibt ein User: «Endlose Henry-Cavil-Posts, es hat mich buchstäblich in den Wahnsinn getrieben.» «Ich bekomme nichts als Logan-Paul- und Nicki-Minaj-Posts – puh. Warum?», kommentiert eine andere Nutzerin.