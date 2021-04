Als Wahlhelfer eingeteilt - Kurioser Grund – Real-Star droht Champions-League-Halbfinal zu verpassen

Dieses droht der 32-Jährige zu verpassen, weil er am Tag vorher als Wahlhelfer für die Kommunalwahl in Madrid ausgelost wurde.

Mit seinem Club spielt der gebürtige Brasilianer am 5. Mai das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Chelsea.

5. Mai, 21 Uhr: Dann erfolgt an der Stamford Bridge der Anpfiff zum Halbfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen Chelsea und Real Madrid. 1:1 unentschieden hatten sich die beiden Teams in einem animierten, von Regen geprägten Hinspiel getrennt. Doch nun stellen sich den Madrilenen ungeahnte Personalsorgen vor dem bislang wichtigsten Spiel der Saison. Denn so könne es sein, dass die Mannschaft von Zinédine Zidane ohne Aussenverteidiger Marcelo auskommen muss, der noch im Hinspiel die Captainbinde trug.