Kurioser Klau : Dieb hat es auf Münzen aus Einkaufswagen abgesehen

In einer Migros-Filiale in Bern kam es am 22. April 2023 zu einem kuriosen Diebstahl.

Alle kennen es: Manchmal lässt man den Einkaufswagen einfach kurz im Gang stehen, läuft zwei Gänge weiter, holt das Gewünschte aus dem Regal und kehrt dann zum Wagen zurück. Man denkt sich meistens nichts dabei. Darum war das, was News-Scout M.S. (24) in der Migros-Filiale an der Zähringerstrasse in Bern am Samstag passierte, nachdem er seinen Einkaufswagen kurz unbeaufsichtigt gelassen hatte, schon etwas merkwürdig, auch wenn von seinem Einkauf selbst nichts fehlte.