Schweizer Grossbank: Kurs fällt unter 2 Franken – CS-Aktie bricht erneut ein

Den Sturzflug ausgelöst haben laut der «Web Financial Group» Aussagen der Saudi National Bank. Diese habe weitere Finanzhilfen an die CS abgelehnt. (Archivbild)

Die Credit Suisse hat am Mittwoch erneut an Wert verloren und hat neue Allzeit-Tiefstwerte erreicht. Zwischenzeitlich lag der Kurs bei unter zwei Franken und sank damit um fast neun Prozent. Laut der «Web Financial Group» waren Aussagen der grössten CS-Aktionärin, der Saudi National Bank der Auslöser dafür. Der Präsident habe gegenüber Bloomberg-TV weitere Finanzhilfen an die angeschlagene Grossbank ausgeschlagen. «Die Antwort ist ein absolutes Nein aus vielen Gründen, von denen die einfachsten regulatorische und statuarische sind», so der Präsident der Saudi National Bank, Ammar Al Khudairy. Die Saudi National Bank war im vergangenen Herbst als Grossaktionärin bei der CS eingestiegen. Dies anlässlich der CS-Kapitalerhöhung.