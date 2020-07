Polizeimeldungen Ostschweiz

Kursschiff aufgelaufen und manövrierunfähig – Passagiere evakuiert

Am Freitagnachmittag ist bei der Ausfahrt vom Hafen Rheinspitz SG ein Kursschiff auf eine Spundwand aufgelaufen. Das Schiff war danach nicht mehr fahrtauglich. Die Fahrgäste sowie die Schiffsbesatzung mussten evakuiert werden.

Weite SG, 22.07.2020: Am Mittwoch fuhr ein 88-Jähriger mit seinem Auto auf der Autobahn von St. Margrethen in Richtung Chur. Dabei bemerkte er, dass Rauch aus dem Motorraum trat, worauf er sein Auto auf dem Pannenstreifen abstellte. Er stieg aus dem Auto aus und alarmierte die Rettungskräfte.

Die Fahrgäste sowie die Schiffbesatzung wurden von der Seerettung Rorschach und dem Schifffahrtsamt Rorschach mit zwei Booten in einer ruhigen Aktion in kurzer Zeit evakuiert und zum Hafen Altenrhein gebracht. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden kann momentan noch nicht beziffert werden.

Altenrhein SG, 24.07.2020: Am Freitagnachmittag kollidierte ein Kursschiff zuerst mit einer Spundwand und anschliessend mit Markierungspfählen. Dadurch wurde das Schiff am Rumpf beschädigt und war in der Folge fahr- und manövrierunfähig. Es entstand kein Leck und somit gelangten keine schädlichen Stoffe ins Gewässer.

Ein Kursschiff fuhr am Freitag kurz nach 14 Uhr mit 27 Fahrgästen, dem Kapitän und zwei Besatzungsmitgliedern den Kurs Altenrhein – Rheineck – Rorschach. Beim Ausfahren auf dem Hafen Rheinspitz SG kollidierte das Schiff aus bisher unbekannten Gründen zuerst mit einer Spundwand und anschliessend mit Markierungspfählen, schreibt die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung. Dadurch wurde das Schiff am Rumpf beschädigt und war in der Folge fahr- und manövrierunfähig.