Einst in Zentralasien weit verbreitet, starben Przewalski-Pferde in den 1960er-Jahren in freier Wildbahn aus. Zwar werden sie heute gezüchtet und breiten sich unter anderem im radioaktiv verstrahlten Gebiet um das im Jahr 1986 explodierte Atomkraftwerk von Tschernobyl aus (siehe Bildstrecke), allerdings gehen alle lebenden Exemplare auf nur 12 Przewalskis zurück.

Britischer Vater

Die Geburt des Hengstes gilt als Meilenstein in den Bemühungen zum Erhalt der Art. Er wurde aus einer Zelllinie geklont, die seit 1980 in der Kryokammer des San Diego Frozen Zoo eigelagert war. Der Spenderhengst wurde 1975 in Grossbritannien geboren und 1978 in die USA transferiert. «Wir gehen davon aus, dass dieses Hengstfohlen eines der genetisch wichtigsten Individuen seiner Spezies ist», zitiert der Zoo Bob Wiese, leitender Biowissenschaftler des San Diego Zoo.