Kurzhaarfrisur heraus wachsen lassen: So klappt es elegant

Cara Delevingne

An Tagen, an denen gar nichts geht, hilft ein Hut.

Das Model hat nicht erst einmal zum Rasierer gegriffen und ist daher erprobt mit schneiden und wieder wachsen lassen der Haare. Mit Haarwachs macht Delevingne schon aus wenigen Millimetern einen stylishen Pixie Cut . Wichtig dabei sind sauber geschnittene Kanten – auch wer die Mähne wachsen lassen will, sollte regelmässig beim Coiffeur vorbeischauen. Sind einige Zentimeter nachgewachsen, hilft ein zurück gegelter Look dabei, elegant aufzutreten. Und: Hilft alles nichts, schafft ein Hut Abhilfe.

Kate Hudson

David Beckham

Ex-Fussballer David Beckham hat schon so einige Looks und Farben durch. Er weiss: Haare wachsen nach. Zugegebenermassen ist der Weg bis zur typischen Kurzhaarfrisur, wie sie viele Männer tragen , aber auch deutlich kürzer.

Kristen Stewart

Auch die Schauspielerin kennt sich mit kurzen Haaren und den Zwischenphasen mittlerweile aus und hat den einen oder anderen Trick auf Lager. Besonders praktisch, wenn nach einem Buzzcut die herausgewachsenen Strähnen alle eine Länge haben: So viele Klammern benutzen, dass es aussieht, als wäre es Absicht. Damit bekommt man selbst die störrischsten Haare in den Griff und kreiert aus der Not einen coolen Look.