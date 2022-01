Notlandung auf dem Heimflug - Kurz nach dem Start hörten die Passagiere mehrere Knallgeräusche

Nach Triebwerksproblemen musste der Pilot in Fuerteventura notlanden.

Um 13:58 Uhr am Freitag, 7. Januar 2022, hob Flug DE1439 am Flughafen von Lanzarote hab. Ziel der Maschine der Fluggesellschaft Condor war Hamburg im Norden Deutschlands. Doch ein Problem mit dem Triebwerk zwang die Crew kurz nach dem Start zu einer Notlandung auf der benachbarten Kanareninsel Fuerteventura, wie «Bild» berichtet. Was war geschehen?