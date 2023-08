Lindsay Lohan zeigt kurz nach der Geburt ihren After-Baby-Body

In Postpartum-Unterwäsche steht die Schauspielerin vor dem Spiegel und schreibt zu dem Bild: «Ich bin so stolz auf das, was dieser Körper in diesen Monaten der Schwangerschaft erreichen konnte.»

Lindsay Lohan (37) hat auf Instagram ihr erstes Update seit der Geburt ihres Sohnes Luai gegeben. Sie postete ein Selfie, auf dem sie sich ungeschminkt und in Unterwäsche zeigt. Die Schauspielerin teilte ein Spiegel-Selfie auf Instagram und schrieb dazu über die Veränderungen an ihrem Körper während der Schwangerschaft und nach der Geburt.

«Ich bin so stolz auf das, was dieser Körper in diesen Monaten der Schwangerschaft erreichen konnte», teilte sie ihren 13,7 Millionen Followerinnen und Followern mit. Nun genese ihr Körper. Ein Baby zu bekommen, sei die «grösste Freude der Welt». Sie zeigt sich in ihrem ersten Foto nach der Geburt ungeschminkt und in Unterwäsche.