Bachelorette Yuliya Benza und Yuri Natale geben Trennung bekannt

Den Entscheid, getrennte Wege zu gehen, habe Yuri vor zwei Tagen ausgesprochen. Schmerzhaft für die Beauty-Unternehmerin: «Wir haben in kurzer Zeit so viel erlebt und durchgemacht. Ich habe gedacht, dass all diese Erlebnisse uns zusammengeschweisst haben. Doch dem ist nicht so.» Allgemein seien seitens Yuri verletzende Worte ausgesprochen worden. «Das sind aber Banalitäten. Auf Details möchte ich nicht eingehen», winkt sie ab. Auch er zeigt sich eher wortkarg: «Eine Trennung ist etwas Privates, was wir untereinander ausmachen werden, sobald sich die angespannte Stimmung etwas legt.»