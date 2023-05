Prinz Ludwig: Ehefrau erleidet Schwächeanfall

Mit ihrem Kleid und Look erinnerte die Kanadierin mit niederländischen Wurzeln viele an Prinzessin Kate. Deutsche Medien nennen das Paar deshalb «unsere Version von Kate und William».

Prinz Ludwig und Sophie-Alexandra Evekink heirateten am Samstag in München.

Wenn Royals heiraten, schaut die Welt zu. So auch diesen Samstag in München. Ludwig Prinz von Bayern (40) und Sophie-Alexandra Evekink (33) gaben sich vor rund 1000 Gästen, darunter Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (56), in der Theatinerkirche das Ja-Wort. Zu reden gab dabei nicht nur das Kleid der Braut.

Sophie-Alexandra erlitt einen Schwächeanfall

Ähnlichkeiten zu Prinzessin Kate

Die Hochzeitsgeschenke

Die bayerischen Royals haben seit der Abschaffung der Monarchie in Deutschland im Jahre 1918 an Glanz verloren. Prinz Ludwig ist auf Platz drei der Erbfolge um den Vorsitz des Hauses Wittelsbach. Laut der «FAZ» beliefen sich die jährlichen Erträge des Wittelsbacher Ausgleichsfonds zuletzt auf 15 Millionen Euro. Ludwig ist als Unternehmer und Entwicklungshelfer in Afrika tätig. Das Brautpaar bat seine Gäste deshalb, anstatt Geschenken an den Hilfsverein des Prinzen zu spenden.