Kanton Baselland : «Das Erdbeben war deutlich zu spüren»

In der frühen Nacht zum Samstag hat sich in der Nähe von Liestal BL ein Erdbeben ereignet. Der Schweizerischen Erdbebendienst der ETH Zürich (SED) vermeldet eine Stärke von rund 3,2 auf der Richter-Skala. Mehrere News-Scouts wurden davon geweckt.

Das Beben wurde in der Nähe des Epizentrums deutlich verspürt.

Der Schweizerische Erdbebendienst an der ETH Zürich (SED) hat im Kanton Baselland, ungefähr sieben Kilometer südlich von Liestal ein Erdbeben registriert. Das Beben ereignete sich in der Nacht zum Samstag um 00:08 Uhr. Wie mehrere News-Scouts berichteten, war es «deutlich» zu spüren.

«Das Erdbeben hat mich geweckt, ich habe schon geschlafen», so ein News-Scout, der in der Nähe des Epizentrums wohnt. Doch das Beben war vermutlich auch weiter spür- und sogar hörbar. Ein weiterer News-Scout aus Obergösgen im Kanton Solothurn meinte: «Es hörte sich an, als wäre ein Zug vorbeigefahren.»