Nael ist da : Kurz nach seinem Rücktritt wird Nati-Held Mehmedi zum dritten Mal Vater

Admir Mehmedis Frau Sevdije hat am Samstag das dritte gemeinsame Kind zur Welt gebracht – einen Jungen namens Nael.

Wie der Wolfsburg-Star am Freitag mitteilt, war es das letzte Spiel für ihn bei der Nati. Er tritt per sofort aus der Schweizer Nationalmannschaft zurück.

Abschiedstränen am Freitag, Freudentränen am Samstag? So könnte man sich das derzeit bei Admir Mehmedi gut vorstellen. Der 30-Jährige gab erst gerade seinen Abschied aus der Nati bekannt, da darf er bereits wieder ein neues Familienmitglied begrüssen. Seine Frau Sevdije und er wurden am Samstag zum dritten Mal Eltern. Nach einem Sohn und einer Tochter ist nun Sohn Nummer 2 mit Namen Nael da. «Willkommen mein kleiner Prinz», schrieb Mehmedi auf Instagram.