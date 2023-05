Das bedeutet 20 Minuten den Content Creators

Umstyling bei 20 Minuten: Am Donnerstagmorgen erschien die Printausgabe erstmals im neuen Design, mit neuen Grafiken, Schriftzügen und vor allem: mit mehr Unterhaltung. Fünf Schweizer Social-Media-Persönlichkeiten waren in Zürich am Hauptbahnhof und Stadelhofen unterwegs und überreichten den Pendlerinnen und Pendlern die aktuelle Ausgabe. Um sieben Uhr morgens konnten sie manch verschlafenem Gesicht ein Lächeln entlocken, denn: Die Generation Zeitung gibt es noch. Auch die junge Leserschaft nimmt, trotz 20-Minuten-News-Angebot in der App und auf Social Media, hin und wieder auch gerne die gedruckte Ausgabe zur Hand (siehe Umfrage in der Bildstrecke).