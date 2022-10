Selbstzweifel, Depressionen, Angstzustände: Kurz vor dem Burnout – Influencer äussern sich zu ihrer mentalen Gesundheit

«Uns zu isolieren, kann die Krankheit verschlimmern»

Am aktuellen Welttag der psychischen Gesundheit vom 10. Oktober wollen die verschiedenen Plattformen eine Bühne für eine breite Diskussion der Thematik bereitstellen. Sie ermuntern ihre Nutzerschaft, etwa unter den Hashtags #Mentalhealth oder #Worldmentalhealthday, Tipps zur Bewahrung der mentalen Gesundheit zu posten. Pinterest hat indes eine Partnerschaft mit der Achtsamkeits-App «Headspace» gestartet, welche Creators in der Schweiz und Deutschland unter bestimmten Voraussetzungen eine kostenlose Verwendung der App erlauben soll.

Auch einzelne Influencer und Influencerinnen sehen sich in ihrer Rolle als öffentliche Persona in der Pflicht, ehrlich über ihr mentales Wohlbefinden zu berichten. Die Devise: Offen über die seelische Gesundheit zu sprechen, hilft. So ruft auch Lifestyle-Bloggerin Sophie aus Wien in ihrem Posting dazu auf, dass man sich trauen darf, die Dinge beim Namen zu nennen: «Wenn wir uns alleine mit unserer psychischen Erkrankung fühlen und uns aus diesem Grund isolieren, kann das die Krankheit noch verschlimmern.»